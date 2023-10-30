北都全發展方案最遲明年推出　港府擬4年內啟動收地程序

發展局今日(30日)正式公布《北部都會區行動綱領》，並計劃最遲明年計劃好北都所有新土地發展方案，2027年或之前開始所有主要發展項目的收地程序，2032年或之前完成平整新發展土地及落成新增單位各40%。發展局局長甯漢豪表示，綱領雖列出未來3年及未來每5年的發展重點，但不同項目發展進度有異，並指明白公眾想知道具體項目詳情，但項目仍需研究及規劃，難一一詳述。

繼《施政報告》提到北部都會區將分4大區域，是次公布的綱領提出以「產業帶動，基建先行」為主軸，其中由天水圍、元朗、洪水橋一帶鎖組成的高端專業服務和物流樞紐；新田創科城、河套區港深創新及科技園所組成的創新科技地帶；粉嶺上水古洞等新界北一大則成為口岸商務及產業區。另外沙頭角及紅花嶺則成為藍綠康樂旅遊生態圈。

創科方面，新田科技城的發展建議包括施工中、提供300公頃的創科用地的河套區港深創科園。當局指規劃上會採用靈活的土地用途及批地形式，為創科用地制定更廣泛而互相兼容的法定規劃，令用途提供更大彈性。政府有需要時可通過行政手段，例如透過批地文件等，施加必要的限制。

北部都會區統籌辦事處主任丘卓恒介紹，北都將創造共50萬職位，發展產業，相信有助減少跨區通勤。而與新田科技城一站之隔的牛潭尾地區，將預留作專上院校用途，用以聚集科研及推動「產學研」合作，亦與其他北都專上院校用地組成「北都大學教育城」。