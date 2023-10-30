無牌籌款囚30日原擬上訴改認罪　官斥退休漢無悔意判即時入獄

六旬男子於被指多次在大圍及旺角街頭拉奏二胡，奏出與《願榮光歸香港》相同的旋律，因而被票控沒有許可證而奏玩樂器及非法進行籌款活動共7罪。他不認罪受審，早前裁定全部罪成，被判入獄30日，原准以2,000港元保釋等候上訴。這宗案件今（30日）在沙田裁判法院再訊。被告表示放棄上訴，想改為認罪。裁判官斥被告沒悔意，坦言如今認罪已太遲，下令他即時入獄服刑。

69歲被告李解新，被控4項「沒有許可證而奏玩樂器」及3項「未經批准在公眾地方進行籌款活動」。他被控於2021年8月3日、8月18日及9月9日，非法在旺角地鐵站出口奏玩二胡。其餘4罪分別指他在2022年6月24日、8月24日及9月29日，在港鐵大圍站A出口外的行人路上，及中環干諾道中天橋近國際金融中心出入口，非法組織、參與或提供設備以進行籌款活動。就中環當日，他另被控非法奏玩二胡連揚聲器。

案件編號：KCS 38409-38411/2021、STS 8743/2022、STS 10299/2022、STS 11832/2022、STS 1600/2023