網媒發元朗暴動案證供片段　官疑辯方涉違專業守則促查

前民主黨議員林卓廷與另外6名人士，同被控於2019年7月21日在元朗參與暴動，該7人的案件今日(30日)於區院續審，控方傳召案發當晚到元朗站打算搭港鐵的乘客，並以匿名方式作供。惟在證人作供前，控方則指在本月初有網媒發布控方於本案中使用的元朗站及商場等閉路電視片段，恐片段會披露到匿名證人的身份。法官陳廣池即表示關注，並指可能有辯方法律代表涉違反專業守則，並質疑媒體刻意在開審前發布片段的動機，有機會影響到證人不敢作供，有妨礙司法公正之嫌，故促執法部門徹查。

7名被告包括林卓廷(44歲)、庾家豪(36歲)、陳永晞(38歲)、葉鑫昇(32歲)、鄺浩林(27歲)、尹仲明(49歲)及楊朗(29歲)，他們被控於2019年7月21日在港鐵元朗站大堂，連同其他身份不詳人士參與暴動。控方傳召案發當晚到元朗站打算乘搭港鐵的乘客A女士，在屏風後作供。她的證供談及她從元朗站外至她到元朗站月台看到的事。

A作供前，控方指雖然現時控方播放的片段已將A女士打格以保護其身份。不過，早於本月6日，有網媒已把相同片段上載於其網站上，故擔心A的身份會曝光。法官其後表示懷疑有辯方法律代表流出相關片段，要求執法人員調查是否有人違反專業守則。法官又指在，相關片段早於2020年10月已交予控辯雙方，但在事隔3年，且在案件將開審時，該網媒才公開片段，故質疑其動機是否想影響證人至其不敢出庭，故促人員徹查。

案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/2022