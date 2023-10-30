平機會推首本餐飲服務指南　為食肆提供實用無障礙指引

有見不少餐廳食肆缺乏通達設施，不少復康及殘疾人士自助組織亦曾反映殘疾人士外出用餐十分困難。平等機會委員會今日(30日)公布推出全港首本《餐飲服務通用設計實用指南》，羅列提供便利措施時需注意的事項，為飲食業界提供簡易實用指引，以服務有不同需要的顧客。

平機會引述一項由復康組織的調查結果，顯示在抽選的食肆中，有逾70%不符合無障礙要求，常見問題包括食肆入口無法讓輪椅進出；固定座位不方便輪椅使用者；食肆通道過於狹窄，以及環境對於弱視人士而言過於昏暗；更有調查發現，在某一舊區中只有10%店舖設有無障礙設施。

在社會大眾較多聚焦在殘疾人的「行」方面，平機會主席朱敏健舉例指，公共交通工具的服務和設施是否切合殘疾人士的需要，相反則較少人會留意食肆貨品、服務和設施是否易於獲取或使用，故藉推出指南以喚醒更多人士關注殘疾人士外出用餐時的需要。

該會認為，社會各界應採取適當措施，確保殘疾人士在與其他人平等的基礎上，能夠獨立生活和充分參與生活的各個層面。是次製作有關餐飲服務的指南方面，則參考了國際暢通易達的標準和香港的指引，並諮詢了本地復康機構和飲食管理公司等。

另外，平機會指，推出指南後，稍後會為餐飲業界舉辦研討會，探討餐廳食肆採用通達科技的重要性，達致數碼餐飲服務無障礙；而在明年初，平機會更會首次推出「通用設計嘉許計劃」，表揚在建構通達環境及採用通用設計方面有傑出表現的機構。