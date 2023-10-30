警司陳凱港涉串騙按揭　筆迹專家：案中文件很大機會屬冒簽

正被停職的警司陳凱港，涉嫌連同曾任總督察的前同袍欺騙按揭貸款逾2,630萬港元。法庭裁定表證成立，辯兩名被告均不會作供，案件今（30日）在區院續審。陳凱港傳召筆迹專家作供，她稱案中所涉的文件中的可疑簽名，與陳凱港的樣本簽名明顯有別，很大機會不是由陳所簽。法庭將案押後至2024年1月12日作結案陳詞，期間兩人准續保釋。

兩名被告依次為報稱無業的陳凱港（50歲）及報稱商人的汪浩毅（49歲）。梁文綺博士以筆迹專家身份作供。她以超過40個由陳凱港所簽的樣本簽名，和本案所牽涉的3個簽名作對比，從筆畫、空間布置、形狀等方向評估，得出結論，兩者有着明顯的不同之處，相信後者很大機會屬冒簽。控方盤問她時問到，如果簽署人在簽名時知道行為不合法，他可會有心理負擔，令簽名與平日的不同。梁同意。另外，她強調是以客觀方式，來比較樣本簽名及可疑簽名，不同意屬於主觀。

兩名被告被控於2019年5月17日與11月4日之間，藉隱瞞陳凱港的警司職業，虛假地向東亞銀行有限公司表示，陳於2019年7月至11月期間受僱於出眾資本有限公司，並接受逾24萬港元月薪。兩人亦被控在同年5月17日至12月27日，連同陳凱俊隱瞞陳凱港的警司職業，虛假地向華僑永亨信用財務有限公司表示，陳凱港於2019年9月至11月受僱於出眾資本有限公司，接受逾24萬港元月薪，以及陳凱俊於同年11月至12月受僱於新凱國際貿易有限公司，接受逾11萬元月薪。兩間機構最終分別批出兩筆貸款，涉及2,154.9萬港元及480萬港元。

案件編號：DCCC 132/2022