劉國勳批無政策配合北都做產業導向　未能落實基建先行

對於政府公布北都發展綱領，議員劉國勳認為政府公布四大區域，可令市民更清楚每個區域的定位，象徵北都由規劃構想期變成真正拓展的新階段變成行動。但他認為行動綱領只有硬件和基建，沒有政策配合北都做產業導向帶動，又指行動綱領未能落成基建先行，期望基建先行「唔係同我哋描述有幾多基建」，而是真正做到基建先行效果，又希望政府可盡快補充政策配合的部分。

劉國勳認為現時北都成功與否，非單發展區以興建多少個公屋單位而判斷，而是北都有多少個產業和龍頭企業願意落戶，因此需要重新組合北都辦，認為目前北都辦沒有熟悉經濟和產業發展的人，應加入除規劃和工程人才外的人才，例如經濟、產業發展、品牌推廣的專才，在制定北都發展可以用產業思維，建議重新招聘人才加入北都辦，或從政府內部如創科局調配人員去出任或兼任北都辦，又期望政府在發展北都要有把關型政府作為促進型政府，建議在北都辦設項目管家，一條龍協助企業。

至於融資問題，他期望大型發項目融資委員會盡快成立，讓市民安心。被問及2027年才開始收地會否太慢，他認為北都非由零開始，部分已開始收地或已收地，加上通過收回土地條例相信工序可以加快。