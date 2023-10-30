新蒲崗觀塘迷你倉變毒倉　檢1億元氯胺酮拘30歲無業漢

執法部門昨日(29日)搗破由販毒集團操控、分別位於新蒲崗三祝街及觀塘工商大廈的毒品儲存倉，以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕一名報稱無業、無黑幫背景的30歲男子，檢獲近192公斤的懷疑氯胺酮(K仔)，市值約1億港元，這是本年度執法部門單一搗破的最大宗氯胺酮案件。

昨日下午時分，人員在三祝街一工商大廈內，截查一名剛從上址一分租迷你倉步出的男子，在其身上搜獲一包約250克的懷疑氯胺酮。人員隨即帶該名男子進入該迷你倉搜查，在裏面發現47包、各重約4公斤的懷疑氯胺酮，以及15包各重約250克的懷疑氯胺酮，並在現場檢獲常見的毒品包裝工具。相信該男子把毒品重新包裝後，擬再出售給吸毒人士，因此拘捕該名男子。

經進一步調查後，人員到觀塘道另一個迷你倉搜查，檢獲80包懷疑綠沸石，部分綠沸石包裝被打開。調查顯示，被捕男子協助販毒集團租用迷你倉用作儲存毒品，並擔當運送毒品工作。他被捕前於觀塘的迷你倉將收藏於綠沸石包裝內的毒品拆出，再將毒品運到新蒲崗迷你倉作儲存和包裝。被捕男子已被暫控「販運危險藥物」罪，案件將於明日(31日)在觀塘裁判法院提堂。

執法人員表示，由於綠沸石有吸收氣味特徵，因此被毒販用作收藏毒品之用。初步調查相信該批氯胺酮，從東南亞經正常貨運、以魚目混珠方式運入香港，再運往迷你倉儲存。另外，今次起出的毒品包裝與以往不同，大部分以4公斤獨立包裝，再於新蒲崗迷你倉細分為250克一包進行分銷。相信今次搗破的毒品倉及販毒集團，屬於本地一個較大的氯胺酮拆家，而該販毒集團亦不計成本，以打游擊方式把毒品於不同倉庫轉移，企圖減低被發現的風險。

涉案的兩個迷你倉由不同人士租用，新蒲崗的毒倉面積約60呎，由被捕男子租用，觀塘的毒品倉面積約30呎，由其他人租用。相信被捕男子收取數萬港元酬勞販毒，該販毒集團今年10月開始運作，至於該批氯胺酮在何地生產，人員指暫時不便透露。