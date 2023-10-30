區選提名期結束　無法取得三會提名　非建制派無人入閘

區議會選舉今日(30日)傍晚截止報名，連同今日接獲2份俗稱「三會」地區委員會界別提名表格，18個三會界別和44個直選選區，累計共接獲400份提名表格，其中當中屯門東直選有1名參選人提交退選通知書。然而，包括民主黨在內多個非建制政黨未能取得足夠提名，無人入閘參選。

在44個地區直選方面均有競爭，競爭最激烈的是油尖旺南和大埔北，分別有6人爭2席，中區、西區、灣仔和大埔南有5人爭兩席。

民主黨指6名打算參選的黨員最終得不到足夠三會成員提名，未能報名參與區議會選舉。主席羅健熙表示，6人透過選管會提供的選民名冊摘錄，郵寄了政綱、個人資料、施政報告建議予三會成員，亦有部分人士接觸了個別三會成員，雖然有黨員得到個別三會成員提名，但最終未能達到提名門檻，對此感到可惜。

民協總幹事郭偉誠亦指他同現任屯門區議員周啟廉，都未能取得任何三會成員的提名，未能報名參與區議會選舉。同樣打算派兩人出選的新思維，日前已表示未能獲得足夠三會成員提名，宣布不會參選。

實政圓桌擬派5人參選的實政圓桌，最終僅1名成員獲足夠三會提名「入閘」。該政團在上周三起逐戶家訪，當中200戶無人應門、15人拒絕聽取介紹、7人答應提名，但之後其中3人撤回提名、2人表示知會地區分會主席後作決定。召集人田北辰指仍然認為新區議會制度沒有問題，亦沒有後悔支持修例，但實際執行時發現有部分地方法例沒有清楚寫明，會提出再修例，爭取下屆區議會選舉中由政府提供充分機會，讓三會成員面對面聽取有意參選人士的政綱，以及每區三會必須有最少一半成員是無政治聯繫的獨立人士，並要求分會主席在提名過程保持絕對中立，不可影響委員的提名意向。 他表明不會公開拒絕聽取介紹的「三會」成員名單，指自己「搞建設不搞破壞」。

選舉主任下星期三將於九龍公園體育館抽籤，決定候選人在選票上的排序，區議會資格審查委員會將在提名期結束後14天內刊憲，宣布獲有效提名的候選人。選管會於下月13日將於伊利沙伯體育館為候選人舉行簡介會。