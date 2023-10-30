機場破2宗旅客販毒案拘3外籍漢　檢600萬可卡因海洛英

香港海關昨日(29日)偵破2宗航空販毒案，檢獲3.5公斤懷疑可卡因及2.5公斤懷疑海洛英，市值約600萬港元，拘捕3名抵港旅客。首宗案件是關員替一名由尼日利亞阿布賈、經德國法蘭克福抵港男子清關，在清空其寄艙行李篋後，仍然發現行李篋相當沉重，再檢查後見到篋內間隔布料有再縫合痕迹，經X光檢查後其影像極為可疑。其後，關員發現行李篋有夾層，裏面藏有11塊、共重3.5公斤懷疑可卡因，於是以涉嫌「販毒」罪拘捕該名報稱工程師的21歲外籍男子。

次宗案件涉及2名由馬來西亞吉隆坡抵港的外籍男子，當時二人同行，且各自攜帶一個盛有大量食物的尼龍袋，他們各自帶有9個相同款式的紙盒，盒內各有16塊獨立包裝的曲奇餅，但盒上及包裝上卻沒有任何曲奇餅的食物標籤、生產來源地或重量等。關員仔細檢查下揭發部分曲奇餅的包裝有差異，於是以X光及拉曼光譜儀等儀器檢查所有曲奇餅，成功在18盒、共288塊曲奇餅中檢獲2.5公斤懷疑海洛英，因此拘捕該2名報稱技術員的19及22歲外籍男子。2宗案件轉交海關毒品調查科跟進，3名被捕男子仍被扣查。

今年2月香港恢復通關至今，海關已偵破56宗航空旅客販毒案，當中41宗是利用行李收藏毒品入境，起出的毒品重量超過150公斤，市值約1.4億港元。海關會即時調整執法策略，投放資源重點從源頭打擊販毒活動，也會重點揀選來自高風險國家的旅客作清關檢查。