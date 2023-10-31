極端氣溫溫差誘發哮喘　病患應先了解致敏原

本港不少港人都患有哮喘病，而夏天亦有不少因素容易令哮喘發作。呼吸系統科醫生李明生表示，一般而言哮喘是由於氣管敏感導致收窄，令人感到氣喘，而除了因常見的致敏原導致哮喘發作。李坦言，本港夏天天氣嚴熱，病人在出入冷氣地方後，極端氣溫溫差亦會誘發哮喘，要治療和防止哮喘發作，他建議病人應了解致敏原為何，並求醫積極治療，否則最嚴重可引致死亡。

大多數成因是對某些事物感敏，常見的致敏原有塵蟎、花粉和貓狗毛髮等。李明生表示，夏天多出入冷氣地方，忽冷忽熱、轉變太快的極端溫差容易引發哮喘，加上天氣酷熱亦會令植物和花粉量增加傳播，塵蟎亦因此而繁盛孳生，令誘發哮喘的致敏原增多。此外，在翳焗的天氣下空氣不流通，提高了空氣中污染物的濃度，種種原因令哮喘更易發作。

事實上，有兩個年齡層亦會有較大機會哮喘發作，包括6至8歲的兒童，以及40多至50歲左右的中年人。李明生表示，兒童時期較容易會找出致敏原，中年人反而較難找出，但雙方徵狀相似，對日常生活、工作學習等均會帶來不便，並說：「可能連講野都講唔到﹗」

要治療哮喘，大多數病人可使用吸入性的氣管舒張藥，但若經常發作，病人亦可使用含類固醇的吸入性藥物防止發作，嚴重情況下或要利用口服或針劑類固醇去控制病情。李明生舉例，若病人用氣管舒張藥達一日一次的程度，可算是病情控制差的警號，而最理想的控制情況，應是用最小量藥物、減少藥物副作用，以及日常生活、運動等均不受病情影響。

對於如何預防或治療哮喘病，李明生認為病人需要清楚知道自己的致敏原為何，並避免接觸。不過，若要百分百完全根治哮喘，李則坦言未必可以，但亦有不少兒童的哮喘會隨年齡增長而治愈，同時也有可能會突然再次發作。