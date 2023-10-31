物流旅遊創科商貿　北都打造4大區域

《北部都會區行動綱領》將3萬公頃的北都用地分4大區域，其中由元朗、洪水橋等新界西北一帶鄰近深圳灣口岸及毗鄰的前海合作區等，當局將其規劃成「高端專業服務和物流樞紐」，當中洪水橋/厦村200萬平方米商業樓面已規劃作相關發展，協助內地企業借香港拓展海外市場。該處亦會成為現代物流重鎮，另區內會預留5公頃土地，供自資專上院校發展新校園；元朗南則會以房屋為主，連同區內其他公屋項目，預計超過14萬住宅單位，就業機會逾29萬個。

「創新科技地帶」則鄰近落馬洲口岸，其中600公頃的新田科技城約一半是創科用地，分布在新田/落馬洲一帶，亦包括施工中、提供300公頃的創科用地的河套區港深創科園，可容納約700萬平方米樓面面積，規模相當於17個科學園。

新田科技城提供約5萬至5.4萬個單位，及約6,400個人才公寓單位，預計就業機會超過21萬個。

上水、粉嶺北、古洞北等約1,500公頃用地亦會發展「口岸商貿及產業區」。當局指該區鄰近羅湖、香園圍等口岸會有大量跨境人流，建立口岸商業服務等產業；並會開拓食品科技等新興產業。另外沙嶺已平整的兩公頃骨灰安置所土地亦會改作創科用途；古洞北/粉嶺北將主要興建房屋，工程已經展開，提供超過8萬個單位，亦會成為港府辦公室集中地。

北都的最東邊、鄰近沙頭角口岸將成為「藍綠康樂旅遊生態圈」，範圍包括紅花嶺、蓮麻坑、沙頭角、印洲塘及沿海村落和外島等。其中，面積約530公頃的紅花嶺郊野公園法定程序預計於2024年完成，另設有自然保護區、海岸公園和地質公園等，發展康樂及旅遊。

不過，《行動綱領》未有如2021年10月公布的《北部都會區發展策略》一樣，具體列明會建立總面積約2,000公頃的濕地及海岸生態保育系統，只列明興建三寶樹濕地公園。發展局局長甯漢豪指，當年的發展策略僅屬初步框架及願景，未經具體研究，列出的數字並不是承諾，強調沒有違反承諾。她稱，綱領雖列出未來3年及未來每5年的發展重點，但不同項目發展進度有異，並指明白公眾想知道具體項目詳情，但項目仍需研究及規劃，難以逐一詳述。