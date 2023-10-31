東方日報A1：北都10年收地有排劏　政商鄉黑吸血天堂

政府昨日公布《北部都會區行動綱領》，但不同於上屆政府規劃的「雙城三圈」，改為圈劃4大區域，發展高端專業服務和物流、創新科技、口岸商貿及產業，以及藍綠康樂旅遊。但綱領內眾多發展項目細節未明，而北都內所有新土地用途和發展方案亦可能遲至明年才完成規劃，當局則預計於2027年起分10年逐步收地。收地發展涉及龐大公帑，本報早已指出具政府背景人士及地區官員、鄉紳、前政協及黑幫人士對這塊「肥豬肉」虎視眈眈，互相勾結，企圖將北都變為他們的吸血天堂。當局表示，暫時收到18宗涉及北都的「原址換地」申請。

發展局昨發布最新北部都會區發展的規劃，整個北部都會區面積達3萬公頃，佔三分之一個香港的大小。當局計劃不遲於2027年就北都主要發展項目啟動收地程序，涉及共900公頃土地，預料需時10年。首5年會先收回700公頃土地，後5年則收回餘下200公頃土地。

惟本港經濟下行，社會擔心港府未必有足夠資金推展項目。發展局局長甯漢豪表示，北都會運用「加強版傳統新市鎮發展模式」，即允許私人土地業權人配合當局規劃下，當局可不收地，改為「原址換地」。所謂「原址換地」，即業權人可於新發展區內的指定地塊申請修訂地契以推行當局屬意的發展，例如將「農地」改劃成「住宅」地發展。甯相信該方法能減少收地開支，又指古洞北粉嶺北新發展區目前已經收到18宗「原址換地」申請，其中有8宗已經終止，而有7宗已經進入補地價的商討階段，3宗正處理中，但稱若超過今年的限期，政府將會收地。

甯續指，即使港府需收回所有土地，但土地並非一年內收回；當局設收地補償制度，金額及進度均能計算，而「大型發展項目融資辦公室」亦會協助研究資金來源，包括公帑注資或融資，並制訂方案及部署時間表，她有信心有足夠資金賠償。

事實上，自政府2021年10月公布《北部都會區發展策略》後，北都已淪為部分人眼中的「肥豬肉」。本報今年7月接獲讀者爆料，指具政府背景人士及地區官員、鄉紳、前政協及黑幫人士得悉發展計劃後均密謀獲取暴利。本土研究社後來發表調查報告亦發現區內曾經易手的地段數量高達904個，背後的買家更涉及超過130間公司或個人單位。該社分析這些買家背後的關係後，可判斷在蠔殼圍擁有超過10萬平方呎土地業權的買家共有7組，包括「龍豐」、政商界，其本身的業務與濕地/魚塘無關，但大手「囤購」斥資購入發展潛力相當低的濕地，使蠔殼圍濕地成為北都其中一個投機熱點。

新界鄉議局亦關注，當局容許業權人持90%土地便可申請「原址換地」，港府繼而行使公權收回剩餘的10%土地，再交申請人發展。該局擔心現時樓價向下，降低港府收地價，當手持90%土地的大發展申請，變相低價收走新界人土地，造成不公。

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