《東呼》一呼當局即應　明起港人往返內地免掃「黑碼」

《東呼即應》早前接獲大量讀者反映北上過境時，口岸出現大排長龍，箇中原因是俗稱「黑碼」的「健康申明卡」導致，隨着中港恢復通關，兩地市民往來頻繁，全面取消「黑碼」已是大勢所趨。內地海關總署周二（10月31日）公布，周三（11月1日）零時起，出入境人員免於填報《中華人民共和國出/入境健康申明卡》。

公布指，有發熱、咳嗽、呼吸困難、嘔吐、腹瀉、皮疹、不明原因皮下出血等傳染病徵狀，或已經診斷患有傳染性疾病的出入境人員須主動向海關進行健康申報，並配合海關做好體溫檢測、流行病學調查、醫學排查、採樣檢測等衞生檢疫工作。如有隱瞞或逃避檢疫的，將承擔相應法律責任；引起檢疫傳染病傳播或者有傳播嚴重危險的，承擔相應刑事責任。

東網記者周日（29日）早上抵達西九龍高鐵站，發現站內屬內地海關位置已拆除相關掃碼機，相信並非空穴來風。

深圳口岸辦公室9月中公布，內地海關總署為進一步統籌做好疫情防控和便利人員往來工作，優化調整了健康申報內容，形成了第11版《中華人民共和國出／入境健康申明卡》，被視為全面撤銷「黑碼」踏出第一步。