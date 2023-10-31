教局強調小班教學為策略　目標提升教師比例助增教學質素

近年有不少學校因收生不足面臨殺校，考慮加強小班教學成為教育局的目標。教育局局長蔡若蓮就強調小班教學是教學策略而非救校策略，並指學生人數少並不代表教學質素高，若學生人數太少，她舉例稱學校就難以組成合唱團、不夠人踢足球等，對學生的課外活動、群育發展會有影響。

蔡又指，目前不會在中學推行小班教學，以免教師要兼教很多選修科，影響教學質素；亦稱不希望減少每班人數，反而會是針對性增加教師人數，在小班教學下，讓教師利用學生人數少的空間，增加與學生的互動時間；她舉例指，有學校取錄較多有特殊教育需要的學生、或學業成績較差的學生，亦會增加一定的教師比例。她續指，只要小學有足夠的課室可用，就可推行小班教學，期望小學小班教學的比例可達到100%，目前推行小班教學的小學大約25名學生一班，部份收生較少的學校或會24人開兩班。

惟對於被問及如何判斷教師有否灌輸政治理念，蔡指教師所教的內容不應超越課程或學生的理解能力，每堂都有教學目標，設計符合學生能力的教學活動，而科主任、校長、教育局都會進行視學等，在專業上有層層把關。她又回應，對於有議員提出意見指，應在教室裝設閉路電，以視監察教師有否在課堂上灌輸政治信息，蔡指教學研究的錄影會有清晰的指引及目標，需要取得教師及學生的同意，學校亦會安排主任及校長觀課，部分學校亦會開放讓家長觀課，相信可起監察作用

此外，對於小學將常識科分拆為人文科及科學科，並於2025至26學年起分階段推行，其中的人文科將增潤中華文化、歷史、及地理元素，但九成內容仍以常識科為基礎，蔡就回應指愛國教育並非只靠一個學科教授，而是一種價值觀及態度，不同學科都有認識國家的元素，學校亦透過不同活動、交流、考察等作出教育工作。