6人涉圍理大期間油麻地暴動罪成　今均被判囚5年

執法人員於2019年11月18日封鎖香港理工大學，有網民發起行動「圍魏救趙」，理大附近發生暴力衝突，當中有213人在油麻地被捕。當中涉及9人的案件，其中3人早前已承認暴動罪被判囚45個月，餘下6人則否認控罪，今（10月31日）均被區院法官謝沈智慧判監5年。法官指本案是其中一場最嚴重及暴力的暴動案，示威者猶如一支熟練的軍隊，明顯有預謀及有一定計劃。法官亦痛斥眾示威者的行為極度暴力，且肆無忌憚及目無法紀。法官又指雖然本案被告並非帶領者且不涉暴力行為，但亦沒有任何減刑因素。

6名被裁定暴動罪成的被告依次為陳彥宏（21歲）、張穎瑜（22歲）、朱國智（31歲）、杜文曉（21歲）、高天祐（22歲）及林鳳芝（22歲）。他們被控於2019年11月18日，在窩打老道至咸美頓街之間的一段彌敦道參與暴動。法官指辯方求情時曾指本案就同類案件當中並不算嚴重，但明與證據背道而馳，並認為辯方陳詞有誤導法庭之嫌。雖然辯方求情時均指眾被告已深感後悔，但法官指眾人選擇不認罪且需經歷20多天審訊，故後悔一事明顯屬「口惠而不實」。雖然有被告有正面品格及良好背景，但仍需判處阻嚇性判刑。而眾被告雖年輕，但法官指年輕亦非「萬靈丹」，案件亦沒有任何減刑因素。

控方案情指，當晚10時許，執法人員往彌敦道方向推進期間，有示威者向人員投擲汽油彈等雜物，雙方在彌敦道與窩打老道交界對峙。有人用雷射照向人員及投擲汽油彈，數量達250枚。至近11時半，人員展開圍捕行動，最终成功截獲213人，包括涉案6名被告。

案件編號：DCCC 751/2020