天瑜父今到警總錄口供追究刑責　感謝《東呼》代發聲尋公義

2018年罹患橫紋肌肉瘤，在瑪麗醫院接受手術懷疑因醫療事故而慘成「植物人」的8歲女童周天瑜，其家屬早前指會追究涉事手術麻醉科醫生在事件中的刑事責任，上周終獲警員通知會進一步調查。周父今午(31日)在執業大律師陸偉雄陪同下，步進灣仔警察總部就事件錄口供。他特別感謝東網及《東呼即應》採訪隊，早前為他詳細報道相關追究刑責及涉事醫生疑篡改醫療紀錄一事，希望為女兒爭取公義。

東網及《東呼即應》早前報道事件後，港島區重案組介入調查並索取相關文件，周父上周接獲警員邀請，就是次醫療事故的刑事問題錄口供，他在上周已提交文件及相關證據，今日主要是錄一份詳細口供，以及補交天瑜的出生證明文件。他形容今次已是第四次到警署，昨晚(30日)亦因緊張而睡得不好。他感謝執業大律師陸偉雄的協助，陸偉雄則表示，錄口供是「好好的開始」，意味警員認同上回提交的文件和資料「有料到」。

現時已拆除手臂繃帶的周爸爸表示，「睇到《東方日報》用A1頭版報道事件覺得好意外，香港人很善忘，而事件曝光逾兩年後仍有很多人關心，十分感謝《東方日報》及《東呼即應》繼續跟進！」周爸爸指，報道刊出當天特意買一份《東方日報》，形容經歷千辛萬苦，好不容易得到警方幫助，既感觸又忐忑，也沒有十分把握，因過去多年醫管局涉及的醫療事故幾乎沒有一宗是成立的，因制度對他們很傾斜，而今次涉及一個懷疑不誠實篡改醫療紀錄的麻醉科醫生，他強調此事件並非天瑜一個人的問題，而是整個醫療制度欠缺透明度，令很多小市民「有冤無路訴」。他亦再次感謝《東呼即應〉，認為社會上太需要此類平台，讓小市民去伸冤。

周爸爸早前確診肺癌三期、手臂有惡性腫瘤，且懷疑出現腦擴散的，他今日同時交代了最新身體情況。他指，原定10月17日做的肺葉切除手術延期，而早前就腦部問題在威院抽取脊髓液作檢查，報告顯示未見癌細胞，但醫生指檢查準確率僅6成，有機會是「假陰性」。另其手部腫瘤已排期在12月5日進行手術，肺部手術時間則仍待通知。