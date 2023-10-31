房委會4個新建屋邨　單位月租劃一2500元以下

政府正加建興建公屋，以滿足正輪候人士及家庭的住屋需求。其中房委會今日(10月31日)表示，4個新建公屋屋邨內14幢非標準型大廈，合共1.3萬多個單位，租金將以所屬地區的最佳租金水平釐定，所有單位的租金水平均定於每月2,500港元以下。房委會指，各區最佳租金水平均以每平方米室內樓面面積的金額計算，以及參照相關屋邨的地點和比對價值釐定。

其中，屯門區公屋單位的最佳租金為每月每平方米63.1港元，適用於滿田邨滿田樓的1,020個單位及業旺邨業善樓、業德樓和業慈樓的2,604個單位；而東涌區公屋單位的最佳租金為每月每平方米67.3港元，適用於雋東邨雋才樓、雋華樓、雋永樓、雋杰樓和雋秀樓的5,200個單位；及翔東邨翔日樓、翔月樓、翔星樓、翔輝樓和翔耀樓的4,780個單位。

房委會續指，公屋租金已獲得大幅資助，當中已包括差餉、管理費和維修保養成本；又稱公屋申請人若未能負擔獲編配的新單位租金，可要求改配租金較廉宜的翻新單位。如符合申請資格，亦可透過租金援助計劃，按舊大廈類別的單位申請援助。