無業漢偷電話判囚7個月　突擒欄逃離法庭遭制服押返

九龍城裁判法院再發生走犯事件，一名男子涉嫌在油麻地街頭，偷去一名醉酒男子的手機，被控一項盜竊罪，他今日(10月31日)在九龍城裁判法院認罪，判囚7個月。裁判官判刑後，即將散庭之際，被告突然擒出犯人欄拔足狂奔，保安喝止無果，大批執法人員即時追捕，現場氣氛緊張。被告最終在法庭外遭多名人員撳地制服，並即時以手拷將他鎖上，並押返犯人欄。

28歲被告楊孟德，報稱無業。他被控於2022年10月3日，在油麻地彌敦道332號地下偷竊一部黑色iPhone 11手提電話，價值港幣7,000港元，而上述物品為NASSER HUSSEIN SALEH SAEED的財產。他於10月3日被捕，至早前被正式落案起訴，案件今首次提堂。他承認控罪。裁判官認為案情近乎扒竊，以12個月為量刑起點，考慮到被告認罪待因素，判囚7個月。

被告由當值律師代表，他聞判未見特別異樣。裁判官完成判刑準備散庭，身處犯人欄的被告卻突然發難，用手按着欄杆頂端一躍而起，擒出欄外後拔腿而逃，庭內保安及執法人員大驚喝止，惟被告推開法庭兩道門後跑離，眾多執法人員即時展開圍捕，並將被告按到地上制服。只見被告一隻鞋甩掉，口裏諗諗有詞，說他的狗沒了他會死。其後有執法人員為被告鎖上手拷，並着他冷靜，人員隨後再把他拖起，拉入法庭犯人欄，事件擾攘近10分鐘。

九龍城裁判法院並非首次發生走犯事件。2022年3月21日，九龍城裁判法院亦發生走犯事件。一名涉嫌違反法庭感化令並缺席聆訊的青年，被拘捕後帶到法院提堂，青年在等候應訊期間擅自離開法院，並在法院正門登上的士離去。執法人員在同日晚上再次將他拘捕，並控告他在合法羈押下逃走。

案件編號：KCCC2856/2023