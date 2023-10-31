女文員被中介游說到寵物店碌爆卡　損失20萬元3男女被捕

執法部門於10月1日接獲一名姓陳(50歲)女文員報案，指她於9月中收到不良中介推銷低息貸款電話，因她本人欠債關係，信以為真到油麻地一商廈的財務中介嘗試辦理借貸及債務重組計劃。上址一名姓陳(33歲)男子聲稱可替她辦理，並收取5千港元手續費及替其借貸75萬港元。其後對方卻指陳女士的供貸紀錄差未能借貸，隨即建議她向銀行查詢其信用卡信用額度，在得悉仍有一定信用額度後，遂游說她以信用卡做現金套現借貸方案。

陳女士即被帶到油麻地一樓上寵物店，要求她不停碌卡直至全部信用額度用完為止，而過程中陳男指事主因信貸評級極低，只能通過此方法幫她套現，財務公司稍後將向其提供更大額度和更低息的一筆過貸款，從而幫她做債務重組。結果陳女士的8張信用卡在該寵物店被碌12次，涉及金額34.7萬港元。交易完成後，陳女士被要求在買賣寵物貓合約上簽名，但實際上她沒有購買任何貓隻。財務公司亦無向她提供合適的貸款計劃，僅提供一筆13.8萬現金貸款，而案中財務中介的抽佣高達6成以上，陳女士因此損失超過20萬港元。

執法人員經調查後，昨日(30日)傍晚在油麻地彌敦道555一財務中介公司，以涉嫌「串謀詐騙」拘捕陳男，又在窩打老道1R號住宅大廈的樓上寵物店，拘捕一名姓高(25歲)寵物店女負責人。人員在店內發現40隻寵物貓，經愛協人員檢視證實其中一貓染有泡疹、上呼吸道及眼睛感染，現時該貓交由愛協照顧。高女亦涉嫌「殘酷對待動物」被捕，現場亦有一名外傭協助經營寵物店，再以涉嫌「違反逗留條件」拘捕該名外傭，因此高女亦涉嫌協助或教唆他人違反逗留條件。

人員經進一步調查，發現該寵物店今年由地舖搬上樓營業，碌卡機及戶口申請了約3個月至半年，在短短數個月內竟有高達200萬港元的交易金額，其中130萬港元更是信用卡現金提款，顯示情況極不尋常，相信寵物店與財務中介之間存在拆帳安排。另外，寵物店的信用卡機出現很多失敗交易紀錄，失敗與成功的交易紀錄更是梅花間竹出現，懷疑有人想將一張信用卡的信用額直至「碌爆」而失敗，然後再用碌另一張卡。此外，寵物店內有其他貓隻買賣合約，但買方完全沒有留下個人資料或者聯絡方法，故相信案件不止涉及一及受害人。