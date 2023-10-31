第三季GDP料按年升4.1%　仍遜預期

政府統計處今日(10月31日)表示，根據預先估計數字，今年第三季本地生產總值(GDP)較上年同期實質上升4.1%，仍遜於預期，而第二季的升幅為1.5%。而經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，第三季較第二季實質僅上升0.1%。當局指，本地生產總值在第三季持續擴張的主因，是由於內部需求及服務貿易均進一步改善，並展望訪港旅遊業及私人消費將持續支持今年餘下時間的經濟增長。

按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支繼第二季上升7.7%後，在第三季與上年同期比較實質上升6.5%。另外，按國民經濟核算定義計算的政府消費開支，在第三季與上年同期比較錄得4.5%的實質跌幅，而第二季的跌幅為9.8%。至於本地固定資本形成總額，在第三季與上年同期比較實質上升18.2%，而第二季則下跌0.5%。

同期的進出口方面，按國民經濟核算定義計算，貨品出口總額與上年同期比較錄得8.6%的實質跌幅，較第二季15.1%的跌幅有所收窄。按國民經濟核算定義計算，貨品進口在第三季實質下跌6.0%，而第二季的跌幅為15.8%。服務輸出方面，在第三季與上年同期比較實質上升24.0%，而第二季的升幅為22.8%，而服務輸入則繼第二季上升25.4%後，在第三季實質上升28.5%。

港府補充，按主要開支組成部分分析，由於對貨物的外部需求疲弱，整體貨物出口繼續下跌。受惠於訪港旅客人數繼續上升，服務輸出進一步明顯上升。本地方面，在住戶收入上升及政府多項措施支持下，私人消費開支進一步上升，儘管升幅有所緩和。整體投資開支在去年低比較基數下強勁反彈。