政府續發展葵青貨櫃碼頭　未來4年擬推4幅物流用地

貿易及物流業作為本港四大經濟支柱行業之一，港府今日(10月31日)發表《現代物流發展行動綱領》，分別就8項短中長期發展策略，制定24項行動措施。其中，持續推出物流用地、建設多功能物流圈方面，當局指會繼續就葵青貨櫃碼頭周邊具潛力發展多層式現代物流中心的用地，進行可行性研究，並計劃於2024至2027年期間定期推出4幅佔約19公頃的用地，以穩定的供應滿足需求；長遠政府亦擬於北部都會區內的新發展區預留約37公頃土地，以打造不同功能的現代物流圜。相關規劃研究料年內展開，預計2025年公布結果。

據綱領披露，本港物流業發展限制，弱點包括業界可負擔的物流用地供應不足、人力資源短缺、營運成本高昂，以及數碼化及科技應用不足等，有損香港作為區域物流樞紐的競爭力。解決土地供應上，位於機場島南過路彎、佔地5.3公頃的物流用地，機管局已批出項目發展及管理權，相關高端物流中心預計今年內投入運作；而位於葵涌市地段第531號約5.53公頃用地，項目正進行中，預計不遲於2028年落成。

至於北都區已預留或正規劃用作現代物流發展的37公頃土地，分別位於洪水橋/厦村新發展區、新田/落馬洲發展樞紐、新界北新市鎮及文錦渡，粉嶺北新發展區，以及擬議龍鼓灘填海土地。當區指，區內打造的物流圈可將各種物流基建設施，包括現代化運輸、配送、倉儲、裝卸、搬運、包裝、流動加工設備、相關貨運通道、金融服務，以及其他物流輔助服務等部分匯聚於同一地方作混合發展。

運輸及物流局局長林世雄指，當局著重物流用地短缺問題。北都區擬發展的物流土地鄰近陸路口岸，亦加強跨境貨運協作。此外，日後發展的多層現化物流大廈，當區將研究其租金定於中小企業可負擔水平，並相信多層現化物流大廈可收納部分以棕地物流作業的業界。

其餘措施方面，當區計劃明年起聯同業界加強宣傳推廣，吸引年輕人入行；同年內亦會優化及恒常化「第三方物流服務供應商資助先導計劃」等。