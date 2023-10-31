7.21案證人否認與白衣人一夥　認戴紅繩「佢哋話唔戴就打埋我」

前民主黨議員林卓廷與另外6名人士，同被控於2019年7月21日在元朗參與暴動，該7人的案件今日(10月30日)於區院續審，當晚到元朗站打算搭港鐵的乘客，續出庭接受辯方盤問。辯方指該證人其實是白衣人一員，且曾與他們一同遊行至港鐵站。證人否認與白衣人一夥，但在辯方播放相關片段後，承認曾與白衣人一同叫「保衞家園」口號，且曾在港鐵站拍掌。她解釋屬很正常因「我係元朗居民，嗌保衞一樣嘢有乜咁出奇」，又稱「成班市民爭取公義吖嘛，就算有遊行都無問題」。

7名被告包括林卓廷(44歲)、庾家豪(36歲)、陳永晞(38歲)、葉鑫昇(32歲)、鄺浩林(27歲)、尹仲明(49歲)及楊朗(29歲)，他們被控於2019年7月21日在港鐵元朗站大堂，連同其他身份不詳人士參與暴動。A女士續在屏風後作供，她指曾聽到林卓廷在付費區向閘外的人叫「入嚟吖」。辯方則指A沒有說出事實，又指A是白衣人一份子，其證供淡化白衣人的行為。A則否認指控。辯方指A曾在站內向白衣人鼓掌作鼓勵，A則指並非鼓勵或認為襲擊他人是正確，但他們「只是想趕走搗亂元朗嘅人」。

辯方續指，A當日曾與白衣人一同遊行，一直行至港鐵站，並播放相關片段。A最初否認有參與遊行，但播片後則稱忘記了此事。辯方又指，片段顯示她的手上有戴紅繩，紅繩正是與白衣人一夥的證明。A承認有戴紅繩但稱「佢哋(白衣人)遞畀我戴嘅，佢哋話唔戴就打埋我」。此外，她認為因自己是元朗居民，所以當時仍是安全，並解釋戴上紅繩只為保護自己，非與他們一夥。辯方又指，片段拍到A有一起遊行並叫保衞家園口號，她則稱當時一起行的很多是元朗居民，她身為一份子，就算「一齊行一齊保衞家園都好正常，嗌呢個口號無犯法吖嘛」。

案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/2022