政府促成原址換地　議員質疑政商聯手收地　或損小地主利益

政府日前在最新一份《施政報告》宣布多項與北部都會區相關的政策，立法會發展事務委員會今日(10月31日)開會討論。有議員質疑政府促成原址換地令人感覺政府與發展商聯手收地，變相損害小地主的利益；亦有議員擔心政府為強拍門檻劃出指定區域，或會惹來有心人士「落釘」，又稱許多舊樓業主均是長者，不懂如何維修保養，批評政府不應著重檢控，而是應協助他們。發展局則回應指促成原址換地對小地主沒有影響；而部門也會軟硬兼施去應對舊樓維修問題。

政府宣布新措施，計劃促成已擁有發展用地9成或以上私人土地的土地業權人作統一發展，有議員對此表示擔心，認為會變成「收回土地條例的權力延伸」，因為擁有較少業權的新界人未必有能力去發展其土地，若政府入場去收地再交由發展商發展，或會與基本法保障私有產權的條例相違背，質疑「政府是否與發展商聯手？」，令小地主利益難受保障。

議員陳學鋒則對市區重建和舊樓維修表示關注，陳擔心政府為樓宇強拍門檻劃出指定區域和非指定區域，或會令有心人士更易「落釘」；又指現居舊樓的人士多為長者，大多未有成立業主立案法團，若政府加強執法後「夾硬告佢哋(長者業主)都搞唔掂」，認為不應著重檢控，而是應該協助他們去進行舊樓維修。

發展局局長甯漢豪回應表示，政府促成原址換地的新安排所針對的土地均是北部都會區的發展土地，該些土地原先已有利用「尚方寶劍」去收地的打算，若由政府主導則要進行土地平整，但促成原址換地則是回應業權人的要求，需要業權人去配合政府計劃發展，認為「對揸住一成業權的業權人係無影響」；又補充指會按每個新發展區的商業、產業用地去劃分原址換地的面積門檻，短期內會推出作業備考。

至於強拍門檻方面，甯漢豪則解釋指，劃分指定區域是為聚焦部分土地去帶動該區重建。而發展局常任秘書長(規劃及地政)何珮玲則表示，發展局是採用軟硬兼施的方式去應對樓宇維修，並非單靠加強執法，同時也由不同部門和機構協作，幫助舊樓成立法團，同時幫助簡化採購程序，由市區重建局協助他們找專業人士驗樓等。