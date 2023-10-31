反修例歌禁令案12.19處理上訴　鄒幸彤申參與被駁回

與反修例事件有關的歌曲《願榮光歸香港》，近年於各個不同平台傳播，律政司司長於今年6月入稟高等法院申請禁制令，禁止公眾人士具煽動意圖下，在任何平台傳播該歌曲，危害國家安全。原訟庭法官陳健強駁回律政司申請。律政司其後向上訴庭提上訴，並已排期於12月19日處理。已解散的支聯會前副主席鄒幸彤早前則向陳官申請加入待案件上訴時作為相關一方。不過，陳官今日(10月31日)頒判詞駁回其申請，並下令鄒須支付訟費。

據判詞透露，鄒幸彤早前向法庭申請加入案件上訴，指出本案涉及公眾利益，法庭應聽取反對一方的陳辭。不過，法官認為，不是任何人都能以代表公眾利益發聲為由，自動成為案件的訴訟一方，強調涉及國家安全事宜的案件都應該有合適案件管理程序，以便得以儘快處理。考慮到鄒幸彤確認並非從事禁制行為者，法官拒絕讓她成為本案訴訟方，下令鄒支付訟費。

就着《願榮光》上訴，律政司提出7項草擬上訴理據，包括維護國家安全屬於最為重要的事情，法庭應切實有效防範、制止和懲治相關危害國家安全的行為和活動，而行政長官亦發出證明書指申請禁制的事項涉及國家安全，故對法庭有約束力。律政司指陳官在拒絕發出臨時禁制令時，沒有就此點給予凌駕性的比重，而錯誤使用不涉及國家案件的相稱性測試，屬法律上犯錯。陳官早前亦已就大部分上訴理據批出許可，准許律政司往上訴庭進行上訴，已排期於12月19日處理。

案件編號：HCA 855/2023