指專家證福島核污水安全　日領館望港府撤進口禁令

東京電力將於本周四(11月2日)排放第三輪核污水，日本當局重申核污水排放前經過稀釋及多重處理，即使持續接觸，身體接受的輻射含量仍少於照牙科X光。日本駐港總領事岡田健一今日(10月31日)表示，國際原子能機構上周已派包括中國籍在內的專家到福島採樣，並證實排放合乎安全要求，促請港府解除日本食品進口禁令。

日本駐港總領事館今日召開記者會，闡述核污水排放後的監察結果。日本經濟產業大臣官房福島復興推進組廢爐‧污染‧處理水特別對策監高畠昌明表示，核污水經過海水稀釋100次後，輻射物質「氚」濃度已減至每公升1,500貝克(Bq/L)，只及世界衞生組織飲用水標準的7分之1；其他輻射物濃度亦只是監控標準的1%。他續指，大自然一直產生氚，例如在雨水、海洋及人體，且氚亦會排放出體外而不會積聚於人體。

高畠昌明又稱，即使常人於核污水排放一帶食大量海產、每月游水8次、吸入海水水霧41小時，以及每年出海遊玩及捕魚120日，從海水所接觸的輻射濃度只得最多0.00003西弗(mSv)，少於牙科照X光的0.01西弗；CT掃描的最少2.4西弗。

岡田健一指出，全球200個國家當中，只有中國內地、香港、俄羅斯等地設日本食品進口禁令，反而歐盟國家在內的31國則取消相關限制，而日本當局過去已多次向港府提供食品食物安全證明及解釋，以換取港府解除日本10都縣食品進口的禁令，遺憾相關仍然維持。

他續指，10月底已有國際原子能機構(IAEA)及中國等第3方分析機構到日本抽取福島海水及魚產品樣本，上周亦有11個國籍的IAEA專家(包括中國籍)，確認排放合乎設計的安全要求，促港府迅速解除日本食品進口禁令。