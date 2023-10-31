政Whats噏：中大校董會今開「最後會議」　段崇智現身

55人嘅中大校董會開「最後會議」，段崇智(前排右五)都有出席。

改組中文大學校董會嘅風波沒完沒了，相關嘅條例草案聽日(11月1日)就會喺立法會恢復二讀同三讀，如無意外應該獲得通過。3個發起修訂嘅議員校董，其中兩個即係張宇人同劉國勳出席校董會嘅「最後會議」，而畀議員鬧爆唔出席立法會會議嘅校長段崇智竟然都有現身喎。

點解係「最後會議」？因為若果聽日有關改組中大校董會嘅《2023年香港中文大學(修訂)條例草案》獲通過，政府將就此刊憲，亦會重新組成校董會，包括由55人減至34人。

劉國勳喺社交平台話今日(31日)出席相信係最後一次55人嘅校董會，佢同其他校董都打咗中大領呔或領巾，兼且合照留念，佢相信校董會各成員都願意令中大變得更好，未來亦會團結一致，讓中大繼續向前行。

尋日(30日)都講過發起聯署反對修例嘅中大校友評議會主席楊于銘喺報章撰文，批評立法會相關法案委員會進行嘅公眾諮詢係一場鬧劇，有人刻意以不符程序嘅手段試圖蒙混過關，要求議員喺表決前三思。而劉國勳就駁斥，指楊搞嘅行動先係一場鬧劇，另一議員管浩鳴亦都指摘中大先係鬧劇。究竟草案過咗之後，風波係咪會平息呢？大家拭目以待嘞！