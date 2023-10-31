旺角北角兩食肆魚蛋含甲基汞　食安令停售或檢控

兩間分別位於旺角及北角的食肆，其售賣的魚蛋樣本被驗出金屬雜質甲基汞含量超標，孕婦進食後或影響胎兒腦部發育，成人亦可能視力、聽覺、肌肉協調性及記憶力受損。食物環境衞生署食物安全中心今日(10月31日)表示，已就違規情況知會涉事食肆，並指令停售受影響產品。如有足夠證據，食安中心會提出檢控。

食安中心跟進早前相關事件時，從旺角及北角兩間涉事食肆抽取魚蛋樣本進行檢測，結果顯示，該兩個樣本各含百萬分之0.2的甲基汞。經風險評估後，食安中心認為對魚蛋食用量高的容易受甲基汞影響人士，如孕婦等，長期食用相關食品或會影響健康。根據《食物攙雜(金屬雜質含量)規例》，任何人如售賣金屬含量足以危及或損害健康的食物，即屬違法。違例者一經定罪，最高可處罰款5萬港元及監禁6個月。

魚類中的汞主要為甲基汞。一些國際機構如世界衞生組織早已指出，進食捕獵性魚類是人類攝入汞的主要途徑。食安中心的總膳食研究報告亦指出，體形較大或捕獵性魚類的汞含量可能較高，例如吞拿魚、金目鯛、鯊魚、劍魚、旗魚、橘棘鯛，以及大王馬鮫魚等。因此，較容易受汞影響的人士，包括孕婦及計劃懷孕的婦女及幼童等，在選擇魚類時應首選體形較小的魚類，避免進食上述魚類，從而減低攝入過量金屬污染物。