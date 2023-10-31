港的士電子支付全球包尾　推廣智慧城市港官得個吹字

《東呼即應》題材關心時事，網羅大小城中熱話。新一份施政報告再次力推「數字政府」，指港府收費服務一年內全面落實電子支付選項，惟早已慢過內地及其他國家同地區「十幾拍」，尤其是與市民息息相關的「出行」公共交通工具，其電子支付方式仍相當落後，特別是的士。

現時在本港乘搭的士若無現金幾乎等於不用乘搭，雖然部分的士設有電子支付，不過並非每輛均有設置，如果全香港的士也可以讓乘客用上電子支付，相信許多人也舉腳贊成。市民陳先生接受訪問時表示，只能以現金支付的士車資會覺得不方便，零錢找贖會比較麻煩，試過身上現金不足以支付的士車資，要的士司機等自己上樓拿錢。市民周小姐亦指，只能以現金支付的士車資非常不便，有時司機無足夠金錢找贖；內地旅客亦十分贊成香港的士推行電子支付方式，因內地亦是這樣，的士可用微信支付。

議員嚴剛亦指，最近更去信立法會交通事務委員會建議政府盡快推動修例，強制要求的士安裝電子支付系統。他表示，在內地各地區的的士已廣泛使用微信等電子支付，而海外許多國家的的士亦可用信用卡付款，只有香港目前還處於最原始的現金找數方式。為消除遊客來港使用現金，搭乘交通工具所引致的不便，他建議港府盡快修訂相關條例，強制要求的士安裝電子支付系統。

不過，的士車行車主協會永遠會長吳坤成表示，許多年紀較大的司機覺得電子系統比較繁瑣。他認為港府應該設有指引，甚至政策上的補貼，例如派入石油氣優惠券，或幫補燃料費用等，鼓勵他們採用電子支付，自然有部分人帶頭，更多的使用支付系統，做法應更為多元化。他又指，當局可鼓勵人們開發系統，令交易程序要變得簡單，例如在內地只需用二維碼便能做到許多事情。