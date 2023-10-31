天瑜父報案追究醫生刑責　醫院高層發信盲撐員工無篡改醫療紀錄

2018年罹患橫紋肌肉瘤，在瑪麗醫院接受手術懷疑因醫療事故而慘成「植物人」的8歲女童周天瑜，其家屬今日(31日)到警署落口供，追究涉事手術麻醉科醫生涉嫌篡改醫療紀錄的刑事責任。港島西醫院聯網代理總監徐錫漢今晚向員工發信表示，會向有關員工全方位支援，包括人事上和法律上的支援等，令前線員工安心工作，秉持專業精神照顧病人。徐更「死撐」涉事麻醉科醫生是按程序修改醫療紀錄。

徐錫漢信中指出，自得悉病人家屬向警方報案，指一名醫生在事件中篡改醫療紀錄，己一直密切跟進事態發展。據其了解，案件現列為「求警調查」，現階段並不涉及任何刑事偵緝或司法程序。他強調，該名醫生是按照既定程序修正醫療紀錄。鑑於有關病人的手術非常複雜，手術期間情況危急多變，醫生必須先處理病人的臨床情況，所以未能於手術過程中即時詳盡記錄。及至手術後，醫生與其他相關的員工確認細節並掌握更全面準確的資料，再修正原有紀錄，做法符合既定修正醫療紀錄的程序。

徐續指，正確的醫療紀錄對病人術後跟進非常重要，而醫生於術後修正醫療紀錄或作補充並非罕見。為保持透明度及表示誠信，手術當日的紀錄及其後修正的紀錄均有保存於病人的醫療紀錄中，不存在任何隱瞞。至於醫院管理局今年10月上旬已經與病人家屬達成和解協議，徐指協議是基於無損雙方權益的民事協商情況下達成，但達成和解協議並不代表事件中任何一方承認任何法律責任或指控。但現時不便評論及透露和解協議細節。

徐錫漢指出，一直與病人家屬保持密切溝通，盡力照顧病人的臨床需要。他又指，員工或憂慮照顧病人可能引伸法律訴訟屬人之常情，強調聯網管理層會盡力保障員工權益，並毫不含糊地清楚說明醫院必定會全方位支援有關員工。