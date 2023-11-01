康文署冬季開放28暖水泳池　方便市民習泳強身

本港正踏入冬季，天氣雖然轉冷，但仍有不少市民堅持習泳。康樂及文化事務署表示，今年11月至明年3月期間在各區開放轄下共28個提供暖水游泳設施的游泳池，方便市民在冬季繼續勤做運動。

不過，個別提供暖水游泳設施的游泳池因為進行保養維修工程，需於部分日子暫停開放，包括灣仔游泳池由今年12月1日至明年1月20日停開，觀塘游泳池由明年1月2日至2月21日停開，中山紀念公園游泳池由明年2月日至6月30日停開，維多利亞公園游泳池由明年2月27日至4月17日停開，深水埗公園游泳池由明年2月25日至4月15日停開。另外，今年年11月期間，沒有暖水游泳設施的大環山游泳池將於每日上午6時半至中午12時開放。

此外，39個刊憲泳灘於今年11月至明年3月期間的救生服務安排如下。深水灣泳灘、清水灣第二灣泳灘、銀線灣泳灘及黃金泳灘，於期內每日上午8時至下午5時提供救生服務。聖士提反灣泳灘下月每日上午8時至下午5時提供救生服務，但今年12月至明年3月則暫停救生服務。淺水灣泳灘、中灣泳灘、大浪灣泳灘及銀礦灣泳灘於今年11月及明年3月，每日上午8時至下午5時提供救生服務，但今年12月至明年2月期間則暫停。赤柱正灘泳灘只於明年3月每日上午8時至下午5時才提供救生服務。