東方日報A1：小天瑜父錄口供討公道　究刑責踏一步

在2018年罹患橫紋肌肉瘤，3年前於瑪麗醫院接受手術懷疑因醫療事故而慘成「植物人」的8歲女童周天瑜，其父早前指會追究涉事手術麻醉科醫生懷疑篡改醫療紀錄的刑事責任，本報及《東呼即應》早前報道事件後，警員通知周父會從刑事方向研究事件。周父昨午在執業大律師陸偉雄陪同下，步進灣仔警察總部就事件錄口供，他特別感謝本報及《東呼即應》採訪隊為其發聲，替小天瑜討公道。他又控訴本港醫療制度欠透明，令小市民「有冤無路訴」。

本報及《東呼即應》早前報道事件後，港島區重案組介入調查並索取相關文件。周父上周接獲警員邀請，就是次醫療事故的刑事問題錄口供，他在上周已提交文件及相關證據，昨日主要是錄一份詳細口供，以及補交女兒的出生證明文件。他形容今次已是第4次到警署，前晚（10月30日）亦緊張得睡不好。他感謝執業大律師陸偉雄的協助，陸早前指錄口供是「好好的開始」，意味警員認同上回提交的文件和資料「有料到」。

現時已拆除手臂繃帶的周爸爸表示，「睇到《東方日報》用A1頭版報道事件覺得好意外，香港人很善忘，而事件曝光超過兩年後仍有好多人關心，好多謝《東方日報》同《東呼即應》繼續跟進！」

周爸爸指，報道刊出當天特意買一份《東方日報》，形容經歷千辛萬苦，好不容易得到警方幫助，既感觸又忐忑。他也沒有十分把握，因過去多年醫管局涉及的醫療事故幾乎沒有一宗是成立的，因為制度對他們很傾斜。

周爸爸指，今次涉及一個懷疑不誠實篡改醫療紀錄的麻醉科醫生，反問「原來出咗事後醫院可以修改醫療紀錄，當然可能有佢哋嘅理由，但係咪有合理理由咁做？覺得對市民嚟講唔公平！」

他強調此事件並非其女兒一個人的問題，而是整個醫療制度欠缺透明度，令很多小市民「有冤無路訴」。他再次感謝《東呼即應》，認為社會上太需要此類平台，讓小市民去伸冤。

周爸爸早前確診肺癌3期、手臂有惡性腫瘤，且懷疑出現腦擴散。

周爸爸昨日交代了最新身體情況，指原定10月17日做的肺葉切除手術延期，而早前就腦部問題在醫院抽取脊髓液檢查，報告顯示未見癌細胞，但醫生指檢查準確率僅六成，有機會不準確。另其手部腫瘤已排期在12月5日進行手術，肺部手術時間仍待通知。

因醫療事故而慘變「植物人」的女孩周天瑜，不能像其他孩童那樣玩樂，甚至笑容亦已成家人的追憶。周父多年來為女兒追討涉事者責任，今年卻不幸積勞成疾身患癌症。近日周父就女兒的民事索償案與醫管局達成和解，卻不是醫療事故的終站，周父仍為涉事醫生涉篡改手術紀錄一事追究刑責。警方回覆指，案件現由港島總區重案組跟進，暫例「求警調查」。

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