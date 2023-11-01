天瑜父盼刑事調查早日完成　接下來為自己健康而戰

天瑜父親今日(11月1日)凌晨在fb「天瑜醫療事故關注組」發貼文，指在他的法律團隊陪同下，昨日(10月31日)終於在執法部門正式落了口供，意味部門將會就此事正式展開刑事調查。故此他不太方便説太多的內情。他續指刑事調查可以是一件很漫長的事，而其健康情況也不太明朗，也不敢肯定是否能有機會在有生之年裏看到涉事醫生被繩之於法的一天，只能寄望人員早日完成調查。

至於民事索償方面已經跟醫管局達成和解，刑事方面也已經有了一個好的開始，他指已經去過律師樓立下平安紙，把這一堆擔子卸下後，接下來的日子就要去到另一個戰場，為自己的健康而戰，應在11月中接受手術切除肺葉上懷疑是癌細胞的組織，右手手臂上的腫瘤會在12月初切除。接著會再進行為期6週的電療和化療，以根治肺部淋巴上的癌細胞。

天瑜父表示回想過去幾年的經歷，可謂荊棘滿途，但感恩一路以來身邊都不斷出現著很多天使，不然的話真的不可能夠走到今天這一步，他感謝其法律團隊、仁安醫院、院長和W醫生，並感謝經常為其報道事件的各大傳媒，以及一路與其同行，不斷給他支持的香港市民和來自世界各地的熱心網民；並指會繼續加油，努力治病。