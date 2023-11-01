《東呼》一呼當局即應　黑碼取消首日往返內地暢通無阻

內地海關總署公布即日起，出入境人員可毋須填報俗稱「黑碼」的出入境健康申明卡。不過，有發燒、咳嗽等傳染病徵狀或診斷患有傳染病的出入境人員，須主動向海關進行健康申報，如有隱瞞或逃避檢疫，將承擔相應法律責任。深圳皇崗口岸範圍內，原本健康申報碼閘機位置已全部打開，出入境人士毋須「掃碼」已可直接通過，毋須排隊停留。

不少市民都對內地當局取消「黑碼」表示支持，認為現時疫情過去，生活復常，「黑碼」已無甚意義，取消是合情合理，兩地人員往返都「方便咗」。社交專頁「深圳大灣區好去處開心share」有網民發布貼文，指「食完個宵夜返港，唔洗(使)黑碼lu」。議員陳恒鑌今早(1日)在社交專頁表示，取消黑碼首日，過關順暢，沒有排隊人士或停留填表的老人家。

《東呼》上月16日推出節目，為民發聲促請內地當局盡快取消黑碼後，深圳當局隨即於節目出街15小時後，公布簡化程序，刪除8項填報資料，調整了健康申報內容，形成了第11版俗稱「黑碼」的《中華人民共和國出/入境健康申明卡》，便利市民通關。直至昨日網上流傳內地將全面取消「黑碼」，其後內地口岸人員證實相關消息，「黑碼」終在今日起成為歷史。