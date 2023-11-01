動物流感恐引起傳染病大流行　袁國勇籲做好街市及關口監察

流感是最具潛力引起大流行的病源，港大微生物學系講座教授袁國勇聯同另外2名學者在報章撰文，表示新冠病毒並非最後一場大流行，新發傳染病必陸續有來，預料下場大流行或由源自禽鳥和豬的流感病毒引起。

專家們建議應增加監測有症狀疾病患者及患病動物的微生物和疾病，在病毒傳播人類前，篩選具大流行潛力的病毒，重申人畜接觸地是重點監測領域，維持街市流行病學監察及各入境關口，以防止案例輸入本港。對有症狀疾病患者和患病動物，特別對病重和死因不明動物做透徹微生物和疾病監測，高風險地點如屠宰場、街市、農場、臨床或高等級生物安全實驗室，是重點監測領域，街市流行病學監察亦須持之以恒，重申具風土病和大流行潛力的病毒如禽流感、新冠病毒等皆與街市相關。

另一重點監察是各入境關口，旅客倘有發燒或相關症狀，特別是早期預警系統或軟情報顯示其出發國家出現神秘病原體疑似爆發時，應果斷執行流行病學監察，防止輸入案例致本港爆疫。

為備戰未來大流行，當局須有高質科研、迅速應變計劃、完善公共衞生及流行病學監察系統等，時刻與國際組織聯繫，港大方面，亦將與各地學者成立大流行科研聯盟，共同尋找具潛力病源，追蹤新發傳染病。