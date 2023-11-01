觀塘人事登記處啟用郭俊峯親臨視察　換證僅10分鐘市民讚高效

入境處在觀塘增設臨時人事登記處，今日(11月1日)起為持有舊款身份證人士、年滿11或18歲有需要換證人士、及已核實永久性居民身份的人士，辦理換證手續。入境事務處處長郭俊峯今日亦有到場，並到不同流程崗位視察運作情況，預計未來96個工作天預約期內，可處理10萬個換證手續名額。有市民完成換證手續後面露笑容，認為流程暢順快速，整個過程大概只需20分鐘便完成。

郭俊峯先到接待處視察環境，其後又到電子櫃枱的填表區及登記室與職員溝通，了解入境處職員的工作程序和情況。郭表示，觀塘臨時新辦事處投入服務後，處理量能大幅提升，預計每星期的申請處理量由1.8萬宗升至2.5萬宗。郭又提到，由於早前疫情關係，有許多市民仍未趕及申請新身份證，不少市民直至近日才回港換證，亦有些是近期因應政策來港的人才，需要帶同家屬申請身份證。

隨着新辦事處投入服務，郭俊峯指之前雖有市民無法預約名額的問題，但新辦事處能容許申請人最多預約至未來96個工作天的名額，預料每日能處理1100個申請名額，合共推出超過10萬個預約名額，現時共有7個辦事處可為市民主要處理身份證申請的服務。而為籌劃新辦事處開幕做咗好多工作，他衷心感謝不同部門及職員協助，令新辦事處順利投入服務。

入境處早前曾公布數字指出，截至今年9月底，估計仍有約39萬換證申請需要處理。 郭俊峯解釋表示，39萬宗申請是按以往數字的比例估算，未來新辦事處的96天預約期加上各區辦事處，「加加埋埋(可處理申請)遠遠大過呢個數」。

廖生廖太昨(10月31日)在女兒及女婿幫助下，成功網上預約今天到新辦事處換證，廖太對流程非常滿意，認為非常快捷，「10分鐘8分鐘已經搞掂」，她又指兩夫婦早前因應疫情及換證人數眾多一直未能成功預約，現時終於成功完成換證手續，感到非常開心。

李先生近日由澳洲回港探親及換新身份證，他指因應疫情近日才有機會回港，形容整個流程「奇快，好smooth(順暢)」，只需約15至20分鐘左右，職員也很貼身引導換證流程。他又指自己是由西灣河乘船到觀塘，新辦事處地點方便，若按原先沒有新辦事處開張，換證申請要排期至明年2月，現時可大幅減省時間，或能提早回到澳洲。