港大校長張翔涉管理不當　本科生代表稱曾到執法部門總部助查

港大校長張翔被控管理不當，港大校委會全員9月底收到多封指控電郵。校委會主席王沛詩上月初宣布成立專責小組調查。而執法部門昨日(10月31日)稱，上周三(10月25日)接報懷疑有人泄露一院校的文件及資料，暫列「求警調查」，由港島總區重案組跟進，暫未有人被捕。校委會本科生代表戚由康昨表示，上周四(10月26日)自願到執法部門總部協助調查一宗有關港大的案件，提供情報。不過，港大、校長張翔、校委會主席王沛詩，均否認就校委會事件報案。

戚由康稱，上周四(10月26日)在代表他的大律師和事務律師陪同下，自願前往執法部門總部協助調查有關港大的案件，指根據法例妥為履行作為公職人員及民選學生代表的責任，問心無愧。

資料顯示，港大校委會所有成員今年9月底收到多封匿名電郵，對張翔提出多項指控，包括更換校長座駕沒招標，指定選購價值205萬港元的寶馬。張翔在遴選副校長，以及醫學院長時都沒招標，並指定醫學院長須具「美國高等院校經驗」；處理內地捐款手法不當及裝修教職員聯誼會使用校方資金。校委會上月初議決成立5人專責小組調查事件，由校委兼立法會議員吳永嘉任小組主席，成員包括校委施文信、趙子翹及兩名非校委，預期12周內提交調查報告。