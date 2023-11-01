勞工處一連兩日舉辦「Chill級市集」　同場介紹就業支援服務

勞工處青年就業起點(Y.E.S.)於本周六及下周日(11月4日及5日)下午1時至9時，在尖沙咀美麗華廣場一期中庭舉辦「Chill級市集2023——青年創業實戰日」，活動目的讓Y.E.S.商務會員免費在市集擺設零售攤檔，經營各式自僱零售生意，為青年提供一個創業實戰經驗。Y.E.S.於場內亦設櫃位，介紹中心為15至29歲會員免費提供的一站式綜合就業、培訓課程及自僱支援服務。合資格青年如即場進行會員初步登記，可獲贈會場限定迎新禮物。

今年Y.E.S.接獲超過90份申請參加青年創業實戰日，經過遴選面試後，當中20組申請者獲取錄，並接受Y.E.S.和專業顧問提供的培訓課程、活動前的一對一諮詢服務、現場支援指導和活動後檢討等支援服務。

今年市集的攤檔，會售賣各式手作及創意產品，例如木製擺設、手製蠟燭、桌上遊戲、天然護膚品和手工藝品等。市民除了可以參觀選購特色產品外，還可以參加即場投票活動，選出「最具吸引力產品」、「最具特色攤檔佈置」和「最佳顧客服務」的零售攤檔。購物或參與投票的市民均可獲贈紀念品。