北環綫建4站與白石角1站　同樣要11年　陳克勤質疑歎慢板

去年施政報告提出興建港鐵東鐵綫白石角站，以期在2033年或更早落成該站，惟至今沒下文，議員陳克勤要去加快興建港鐵東鐵線白石角站，以盡早加強白石角、福田及落馬洲河套地區的地域連繫。政府則回應明年會有初步規劃。

陳克勤認為興建港鐵東鐵線白石角站並不單單為當地居民，是要將科學園、新田科技城以及北部都會區連接起來，又形容北環線起4個站要花11年時間，而起白石角1個站同樣要11年，政府要怎樣證明落實基建先行，或港鐵不是在歎慢板？

運輸及物流局長林世雄回應指興建鐵路要分多個步驟，由規劃、設計到施工，而北環線是在2014年提出，開始規劃時間較白石角早，而且在現有鐵路加站與起延線的考慮點有不同，因加站需要涉及本身鐵路需要營運，具有挑戰性。

另一議員尚海龍指在科學園工作6年時間，至今當局仍表示需要11年、跨3屆政府才能完成興建該站是相當不理想。議員張欣宇指港鐵早前表示2027年都不會增加車輛，希望當局不要等到臨尾才添置新車，購買新車也是數以年計。林認同要及早買車，指通關後載客輛與疫情前有分別，會密切留意載客輛情況。

議員李世榮同樣認為白石角一帶人口不斷上升，詢問當局覆蓋率大概多少，會否考慮興建天橋或穿梭巴士，讓更多人受惠。林表示前期規劃相當重要，與附近土地規劃息息相關，如何將連貫性做得更好，就要做好前期規劃，明年年中會有初步規劃。