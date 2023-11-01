議員促觀塘海濱長期辦夜間市集　純作休閒設計好嘥

為推動夜經濟，政府早前在多區，例如灣仔、觀塘一帶的海濱舉行夜繽紛活動。立法會今日（1日）討論增添觀塘海濱活力事宜，有議員促請在觀塘海濱長期舉辦夜間市集，並在油塘灣興建遊艇會，又有議員直指觀塘海濱為純休閒設計「好嘥」，促加入商業元素，但政府沒有正面回應長期舉辦夜間市集的訴求。

政府早前在觀塘海濱舉辦夜繽紛活動，議員鄧家彪關注當局有否計劃在觀塘海濱長期舉辦夜間市集，以及引入水上食肆或仿古海鮮舫，並活化鄰近尚未發展的海濱地帶，在油塘灣興建遊艇會，他認為發現號場地的手續繁複且租金高昂，使其使用率偏低令觀塘海濱未獲善用，因此未能創造足夠社會價值和經濟效益。問及自藝土民間獲批准營運該場地至今，其每年的收入(包括政府的資助，例如疫情期間的特別資助)及支出為何？批發及零售界議員邵家輝同樣期望可以做好觀塘夜繽紛，並增加表現項目。

發展局局長甯漢豪沒有正面回應在觀塘海濱長期舉辦夜間市集的問題，又指因涉及發展私人土地，所以使用油塘灣興建遊艇會將交由市場決定，但政府會在當中提供協助，又稱發現號場地每年收入由3百萬到7百萬港元不等，首4年營運期均為虧損，而在2021年開始有盈餘，當局亦在該年和藝土民間續約至2025年5月底，政府計劃在明年年中進行公開招標，有關細節將適時公布。

旅遊界議員姚柏良指觀塘海濱為純休閒設計「好嘥」，問到當局未來能否在當中加入商業元素。甯漢豪回應指有30多公里長的海濱，每一段都應該有其特色，又指聽過市民反映希望有海濱可以靜靜跑步，亦有市民希望可以有墟市，所以當局正進行不同嘗試，重申會有不同安排，期望可以給市民新鮮感，當局在打通海濱後，下一步會推出飲食設施。