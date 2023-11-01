風球下日均哽5300張「牛肉乾」　議員促增商用車輛泊位

本港停車位長期不足，尤其是極端天氣下，無數搵食車輛因「無家可歸」而隨街違泊，面臨損毀、抄牌雙重風險。運輸及物流局局長林世雄今(1日)書面答覆議員提問指，截至10月15日，今年極端天氣及其前後一天，包括颱風泰利、超強颱風蘇拉、強颱風小犬，以及今年9月黑雨襲港共17日，期間執法部門共發出8.97萬張違例泊車定額罰款通知書，即每日平均約5,276張，較同年日均數字少約4成。

至於去年極端天氣及其前後一天，12日期間則發出約8,84萬張違例泊車定額罰款通知書；前年14日內則發出約8.24萬張。

林世雄表示，當局關注商用車輛的泊車需求，並已推展短中長期措施增加供應，包括在合適地點繼續增加路旁商用車輛泊車位，以及劃設夜間商用車輛泊車位；善用閒置的政府土地，如在新發展區中尚未開展工程的土地，探討提供更多短期租約停車場的可行性。同時，在合適的短期租約停車場的租約條款中，訂明最少需提供的商用車輛泊車位數目

同時，當局鼓勵學校在非上課時間開放校舍，供學生服務車輛停泊；按照「一地多用」的原則，在合適的「政府、機構或社區」設施和公共休憩用地項目等增加包括商用車輛的公眾泊車位。視乎進度，預期約20個合適發展項目，可在2024至25年度起分批落成，提供額外的商用車輛泊車位。