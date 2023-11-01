「港車北上」擬縮短預約日數　「粵車南下」明年起分兩階段落實

「港珠澳大橋港車北上不設配額計劃」今年7月起實施，運輸及物流局局長林世雄指，計劃實施以來大受歡迎，當局會探討縮短預約日數的可行性。至於「粵車南下」將分兩階段落實，第一階段是廣東省市民自駕南下在香港機場島停泊，乘車到禁區，再乘飛機往外地，另可利用港珠澳大橋口岸進入香港，預計明年初推行。

第二階段則類似現行「港車北上」的做法，讓內地居民自駕來港，流量及安排等細節會與內地當局商討。據當局指，機管局正在大橋香港口岸人工島發展兩個自動化停車場，供廣東南下及澳門經大橋來港自駕旅客使用，首階段預計2024年落成；港府亦正與內地積極探討整體實際方案，會考慮多方面細節如配額、範圍等，亦須顧及香港地區和道路承載力。

翻查資料，當局曾指，香港地方細小，道路較窄，要仔細研究「粵車南下」。至於會否先開放予周邊城巿，而非整個廣東省，當局稱最重要是香港難以容納太多車，如數量太多，令整個旅程不舒服，並非樂見。

另外，林世雄指，機場三跑道系統預計於明年年底落成，投入運作後，機場的每年的客流量將達1.2億人次，貨運量可達1000萬噸，較原本提升約50%。他指當局會準備足夠運力，迎接機遇。