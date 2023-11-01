林卓廷等7.21暴動案續審　現場乘客供稱「閘內噴水者具挑釁性」

前民主黨議員林卓廷與另外6名人士，同被控於2019年7月21日在元朗參與暴動，該7人的案件今日(11月1日)於區院續審，當晚到元朗站打算搭港鐵的女乘客，續出庭接受辯方盤問。證人指自己當日在港鐵站內只是睇熱鬧，且不排除付費區內亦有看熱鬧的人，但又認為該些人在白衣人進入後應擔心殃及池魚而走到月台。她又認為閘內的人噴水令她覺得有挑釁的感覺。

7名被告包括林卓廷(44歲)、庾家豪(36歲)、陳永晞(38歲)、葉鑫昇(32歲)、鄺浩林(27歲)、尹仲明(49歲)及楊朗(29歲)，他們被控於2019年7月21日在港鐵元朗站大堂，連同其他身份不詳人士參與暴動。A女士續在屏風後作供，她稱當日由晚上11時起在元朗站付費區外逗留了約45分鐘後才離開，且無進入付費區，她又指像她一樣看熱鬧的人只有約20人，而白衣人則有逾百人，大部分人持棍或藤條等物，她相信付費區內應無看熱鬧人士，但經辯方再三詢問下則表示不排除會有，但強調現時已印象模糊。

A指她到達港鐵站後，便見到有人向閘外噴水，其後才有白衣人跳入閘內。他指有人噴水後，閘外的人曾退後令兩幫人距離拉遠，但她認為噴水一事感覺是挑釁白衣人入閘且「好自然會打鬥」。她又指當時見不到有「大肚婆」及女記者在閘外被襲擊。她亦表明自己沒有在閘外叫他人「出來啦」或與其他人互相擲物。

案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/2022