《中大(修訂)條例草案》三讀通過　議員指改革只是「第一步」

立法會今日(1日)續審議由3名身兼中大校董的議員張宇人、劉國勳和鄧家彪提出的《2023年香港中文大學(修訂)條例草案》，最終在選舉委員會界別，以34票贊成、功能界別地方選區42票贊成、3票棄權下獲得通過，棄權狄志遠等。會上多名議員批評中大存在管治問題，形容情況為「無王管」、有中大高層「繞過校董會做好多嘢」，況且在2019年社會運動期間，中大遲遲未對局勢作出應對、亦長時間未有召開校董會，令大學變成「汽油彈工廠」、「中大變成暴大」，加上校長段崇智的表現備受爭議，認為需要改革。不過有議員憂慮改革過急，對中大有負面影響，指將投棄權票。

提出修訂的劉國勳，指近年中大變「暴大」、校長段崇智被衊稱「段狗」，作為校友感到痛心，因此認有必要改革。對於有人質疑改革太急，他指事實上中大有設專責小組聽取意見，不論對持份者還是校友都作出不少諮詢，而中大改革一事亦經歷20年。他解釋決心進行改革是因為中大發生一連串問題，他舉例指中大改校徽一事，儘管事件無關學術，可是學校管理層卻不知有關決定，甚至所涉款項至今仍未清楚，又轟中大有高層「試圖僭越權力」，亦有「繞過校董會做好多嘢」，例如未諮詢校董會下游說議員反對修例，重申「改革只係第一步，仲有好多工夫要做」。

張宇人重申推動條例，屬於應做應做而未做的事，談到中大管理層聲稱拒絕支付修例的法律費用時，指鄧家彪聲言即使「動用個女嘅嫁妝」亦指會負擔費用。

教育事務委員會主席梁美芬指，有不少人反對中大修例稱會干預學術自由，但中大作為政府資助的大學，屬公共機構的一種，不能以大學自主忽視大學管治失效的情況。她提到中大校長段崇智在2019年表現備受爭議，但卻在未有全球招聘的情況下續任。其後又出現校徽風波，更改校徽的問題上三名議員校董期望提出議程討論都不得要領，形容「絕對反映校董會已經失效」。梁將「無王管」的情況歸咎中大未有處理管治架構問題，而目前的修例只是「追落後」，又認為中大「山頭主義」嚴重，而是次修例的安排相當「溫和」，不過相信今次為行出第一步，期望中大謙卑接受改革。

議員廖長江指，目前教資會資助的8所大學，除中大以外其餘已重組校董會改善情況，在全球學術高等教育比併的時代，中大延遲改革是「不進則退」，又指中大未有改革，管理層疊床架屋，在2019年期間中大長時間未有召開校董會遲遲未對局勢作出應對，令大學變成「汽油彈工廠」、「中大變成暴大」，而在條訂條例草案上，以致中大醫院延遲還款一事，段崇智均未有出席解釋。

至於包括楊于銘在內的一眾中大校董，早前發公開聯署信反對改革，廖稱議員校董曾多次在校董會上討論方案，惟未有反對意見，與聯署信中指摘議員擅自提交意見的事實不符，批評聯署信「連事實都未掌握」。

表明投棄權票的議員狄志遠，指過去一段時間，中大校董會曾就改善管治而商討改革，並於2016年達成共識方案，冀縮減校董會成員人數，最終成為校外人士為主導的校董會。由於改革已有共識，三位議員校董宜應程序上提出修訂。狄強調「共識」乃大學處理事情的常規，若無法凝聚共識，大學不同群體只能求同存異、謀求解決方法。他又指大學進行政改革目的係自我進一步完善，但若果有關「改革」破壞共識常規，會令人不服和不信任，造成長遠隱憂，對中大未來發展絕無好處。

教育局局長蔡若蓮指，政府歡迎修訂議案，又認為議案按既定程序公開審議，強調修訂不損中大自主管治。

私人條例草案建議把中大校董會的成員人數約減少三分之一，由55人減至34人，重組後的校董會校外成員佔大多數，與校內成員數目的比例約為2：1，即校外成員佔23人，校內成員只有11人。並修改校長、常務副校長的聘任方法，需由四分三校董投票支持才可通過等。