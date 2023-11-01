涉啟德襲擊18歲少女案明年1月開審　男警准以4000元保釋

一名男警涉嫌在休班期間，於港鐵啟德站附近襲擊一名18歲女子。他被控一項普通襲擊罪，早前表明不認罪，案件今（11月1日）在觀塘裁判法院作審前覆核。裁判官排期2024年1月23日開審，初步預計審期4日，期間被告續准以4,000港元現金保釋。

涉案37歲被告劉震宇，控罪書上報稱任職公務員。他現時已被停職。被告面對一項普通襲擊罪，控罪指他於2023年4月6日，在九龍啟德近啟德港鐵站A出口啟德車站廣場有蓋行人通道，襲擊姓莊女事主。

據悉，執法人員在4月6日接獲事主報案，經深入調查及徵詢法律意見後，8月拘捕被告，並於同月正式落案起訴他襲擊罪。案件於8月16日首次提訊，隨後被告表示不認罪，法庭遂押後至今日進行預審。

警員不時捲入襲擊案。其中男警利茂生被指於2022年10月15日，在屯門鄉事會路二號安定邨近安定邨巴士站路邊掌摑姓何男子，經審訊後，今年8月被裁定普通襲擊罪成，罰款3000港元。另外，男警陳天柱去年10月休班期間疑受酒精影響，在香港仔置富花園地下電梯大堂兩度襲擊保安員。他被控2項普通襲擊罪，以及一項作為交替控罪的醉酒罪，最終被告在今年5月，獲准自簽2000港元，守行為24個月。

案件編號：KTCC 1522/2023