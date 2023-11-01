搗葵涌劏房毒倉檢5200萬貨拘一男　K仔數量創市內同類案最多

海關根據情報分析及深入調查，昨日(10月31日)下午在葵涌進行反毒品行動，期間截查一名男子，並將他押解到附近一個劏房單位搜查，繼而於該單位搜獲4箱共25包懷疑氯胺酮(俗稱K仔)，相關毒品每包重量約4公斤，合計高達100公斤重；另起出約1.1公斤懷疑大麻花，以及一批毒品包裝工具。人員以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名33歲本地男子，其後再將他押往其所報住的單位搜屋，並檢獲250克懷疑大麻花。

全案毒品總市值約5,200萬港元，其中K仔檢獲量創海關歷年來於市內偵破同類案件的最高紀錄；只計今次單一案件所檢獲的K仔，已經達到去年市內檢獲K仔數量的8倍之多，整體而言，今年檢獲的K仔數量與去年同期比較，亦錄得近2.5倍升幅。海關相信，行動已成功阻止該批毒品流入市面，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

海關人員提醒，K仔是一種獸醫手術用的麻醉劑，人類一旦吸食，將會阻礙正常思維及大部分感官接收，並且引致短暫失憶。濫用K仔的人士，會變得說話含糊，出現長期記憶力衰退、認知能力及行動機能受損等徵狀，其中亦包括膀胱受損萎縮，因而經常需要如廁，嚴重者甚至無法應付短短15分鐘的車程，日常生活大受影響。另外，過量服用者可能會失去知覺，影響呼吸系統，甚至死亡。

海關會繼續留意販毒趨勢，有效打擊販毒活動，呼籲市民切勿貪圖金錢利益，繼而參與販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁。