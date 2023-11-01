醫學界料冬季流感新冠夾擊　7成受訪者未知自身屬高危群組

夏季流感高峰剛完結，將迎來新冠高峰。香港感染及傳染病醫學會預料，本港冬季將出現流感及新冠病毒感染高峰。一項調查發現，7成受訪的新冠病毒高風險人士，不知道或不認為自己屬於高危，亦有42%人表示，會延至病情非常嚴重時，才會考慮服用新冠口服藥物。學會指，調查反映公眾對新冠病毒及治療的認知仍然不足，如果患者不知道自己有高危因素，可能會延誤診治，憂慮即將出現的冬季的新冠高峰期，會對市民構成威脅，呼籲切勿鬆懈。

調查在今年7月進行，於全球18個地區收集超過3.4萬人對新冠診斷和治療的看法；約2,000名受訪者來自香港，當中1,109人屬於高風險群組，但只有3成人認為自己屬於高風險人士，61%表示不認為自己屬高危，餘下近1成表示不清楚。調查又發現，在近1,700名曾經受感染的香港受訪者中，有46%未有求醫，當中25%人士表示不擔心症狀，有17%人表示求醫是浪費醫生時間。

感染及傳染病醫學會理事會成員孔繁毅指，瑪麗醫院近兩周的新冠確診數字上升約一至兩成，預料高峰期會於11月底至12月頭出現，呼籲市民、特別是長者或長期病患者等高危人士，感染後應盡快求診，並應盡快在病發後1至2日的黃金期內用藥治療，以減低併發症及入院機會。學會分析，部分市民對藥物治療認知不足，呼籲尤其高危人士應考慮接種新一代新冠疫苗