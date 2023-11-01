熱水淥女童虐兒罪成　男警判囚28個月　同居女友入獄15個月

曾逼兒子自瀆及向親友騙財的被革職的男警，早前承認以熱水燙傷前同居女友的年幼女兒，同樣涉案的同居女友則否認虐兒罪，經審訊後被裁定罪成。區院法官陳廣池今(11月1日)判處該革職警監禁28個月，且與他早前因其他案件判囚的68個月分期執行。女被告則被判監15個月。法官直斥男被告為了娛樂及滿足其虐待性本質而犯案，並非魯莽行事。法官又指事件對事主屬雙重悲劇，因其母親亦涉案，但事主仍繪畫為母親求情，法官對如此可愛女童的遭遇感痛心及同情。

男被告F.S.L.（49歲）及女被告W.N.M.（33歲）同被控1項虐兒罪，案發於2020年5月某日，並涉及當時5歲的女童X。男被告認罪，女被告則不認罪。

據案情指，X於2014年出生，為女被告女兒。男女被告於2019年12月成為情侶，兩人與X自2020年1月起同住於北角某單位。同年5月某日，女被告替X洗澡期間離開浴室接電話，男被告突走進浴室，並以花灑開熱水淋向X，燙傷X右半邊身體致皮膚脫皮，X尖叫並要求男被告停手，他卻沒有停手。女被告入浴室並將水溫調低。惟X的軀幹、大腿和手臂已嚴重燙傷，但男被告只買藥膏替X塗抹了一周。X於2020年7月6日，被送往醫院接受治療，發現她右臉、頸及肩等有燙傷情況，且復原進度不佳，傷口受到金黃葡萄球菌感染，X最終需留院10天後才出院。

女被告自辯稱，男被告自稱是加拿大回流的執業大律師，案發後才得悉他是警員。她又稱男被告曾騙取她信用卡及首飾等，並用各種方法隔絕她與外界聯絡，案發後經常威嚇、虐打及性侵她，她聽從男被告說話沒有帶X接受治療。

案件編號：DCCC 355/2022