寵物友善！科學園寵物公園「寵愛點」開幕

本地機構愈來愈着重寵物友善政策，香港科技園公司繼去年推出「寵物友善園區計劃」後，最近亦啟用科學園首個寵物公園——「寵愛點」(Furtopia)，歡迎大眾攜同寵物一同前往，將「Work. Live. Play. Learn」(工作．生活．玩樂．學習)的創科文化由科學園社群推廣至全社會。

「寵愛點」作為「寵物友善園區計劃」的第二階段，設有多項寵物遊樂及訓練設施，為創科社群及大眾提供一個戶外休憩空間，與愛寵共度愜意時光。

香港科技園公司首席營運總監麥善鳴表示，科學園為創科社群提供優質的生活及工作環境，並定期舉辦園區活動，實踐「Work. Live. Play. Learn」的創科文化。相信「寵愛點」將會為園區及社區增添活力，帶來新的生活氛圍，激發更多創新意念和發明！

為慶祝「寵愛點」開幕，科技園特別為園區SPARK社群舉辦「寵物科技體驗日」活動，展出一系列寵物科技及寵物用品，並提供特色寵物工作坊。一眾狗狗更擔任「寵物科技大使」，即場示範多項由園區公司開發的寵物科技和創新產品。

「寵物友善園區計劃」於2022年12月推出，允許公眾於周末及公眾假期攜同寵物進入科學園的指定公眾場地。「寵愛點」將計劃再推進一步，允許寵物於平日亦可進入科學園。「寵愛點」的開放時間為平日晚上6時至9時，以及周末及公眾假期上午10時至晚上9時。

值得注意的是，攜同寵物進入「寵愛點」的市民須以帶或繩子牽引寵物。體重20公斤或以上的狗隻須繫上長度不超逾1.5米的狗帶。如狗隻有攻擊性，應為它戴上口罩。此外，謹記妥善管束寵物，並保持園區環境清潔衞生。

另外，科技園公司將即日起至11月5日，晚上6時至10時舉辦「夜遊科園——萬聖節驚悚之夜」活動。公眾可於園區內13間指定餐廳品嘗創意十足的萬聖節美食，感受濃厚節日氣氛。科學園內又會設有萬聖節市集，提供一系列特色主題商品，讓節日倍添難忘。