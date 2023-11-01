14男女涉理大衝突　3被告拒認暴動罪

反修例示威2019年爆發，同年11月更蔓延至理工大學校園，大批示威者於校園留守多日，並與警方發生衝突，警方有事後拘捕約1,200人，當中有15人同被控暴動等罪，其中11男3女的案件今（11月1日）於區院開審。當中的8男3女承認作為交替控罪的暴動罪，餘下3人則否認控罪。控方讀出認罪被告的案情並播放相關片段，明天將會繼續播放片段。

本案14名被告，依次為黃貴鴻、莫紫微、朱健君、許銘晉、明子軒、鄭卓琳、伍秀妮、謝源紹、林玉堃、施朗、梁恭豪、馬健朗、張展銘及陳嘉鋒（19至28歲）。14人均同被控1項暴動罪，控罪指他們於2019年11月17日至18日期間，在香港理工大學與暢運道一帶，連同其他人參與暴動。眾被告均否認該控罪，但除朱、許及馬3人外，其餘11人承認作為交替控罪的另一條暴動罪，指他們於同年11月18日在理大外的暢運道連同其他人參與暴動。謝及張另外分別承認無牌管有通訊器具及管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，控罪指2人分別無牌管有無線電收發機及管有汽油彈、打火機、打火機油、板手及鉗。

承認控罪的被告之案情指，2019年11月11日至28日間，大批示威者集結在理大及其範圍，並有組織地佔據理大，架設路障及檢查站以限制進入理大的人士，又破壞理大內設施。示威者從連接理大的天橋向下投擲物品，更使用汽油彈、弓箭等，與執法人員對峙，期間有人員受傷及裝甲車被破壞，理大校園亦被破壞，維修費用大約需3億港元。人員於期間拘捕逾1200人，及約700人在登記後離去。眾被告則是在人員於同月17日前封鎖理大前，已身在理大範圍。案發當日下午，有100人嘗試從理大正門循暢運道逃走，但最終有18人被人員制服及拘捕，包括涉案11名被告，其中謝及張身上有控罪所指的物品。

案件編號：DCCC 203、204、206、616/2021