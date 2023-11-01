離婚率上升　議員促政府支援離異家庭　設專責部門追討贍養費

立法會大會今日(1日)討論由議員林素蔚提出的「完善支援家庭的政策和措施」議案，她指加強家庭建設包括構建支持家庭發展的法律政策體系，推進家庭教育立法進程，加強婚姻家庭輔導服務，預防和化解婚姻家庭矛盾糾紛等。

她指香港近年的離婚率有上升趨勢，離異家庭引發的社會問題極需社會關注，促請政府加強離異及單親家庭的支援服務及其他配套，包括設立專職部門協助追討贍養費；加強婚姻家庭輔導服務；改善在職及單親家庭的貧窮問題；推動共享親職教育；加強制訂「照顧者為本」的政策，以及鼓勵企業推行家庭友善僱傭措施。

本港面對少子化嚴重等問題，議員李世榮建議當局加強推廣婚前服務，同時為有問題家庭尋找出路，並加設調解員，讓市民更多求助渠道，及早介入，以減少離婚等問題。另一議員林琳認為家庭政策需要整體性，認為當局需要帶動家庭友善的工作環境，包括提出指引讓企業跟從。

議員容海恩認為當局需要善用調解，做好社區調解同時亦應該培訓多些專業人士，切實面對問題。議員郭玲麗亦認同輔導的重要性，認為應提供更多免費家庭輔導服務。她表示，婚前輔導對準婚人士相當重要，但一般市民無錢就難以有這個服務；結婚後同樣有此方面需要，應檢視現有的家庭輔導服務，坦言現時在出現問題初期難以有此服務，延遲介入將為時已晚。

議員管浩鳴則指關注拖欠贍養費的情況持續惡化，在沒有贍養費專責部門處理下，追討過程困難重重，令絕大部分被拖欠贍養費的受款人寧願放棄追討，建議政府設立專責單位，賦權協助執行贍養費支援計劃及執行法院命令收回贍養費，以保障贍養費受款人的權益。同時，亦應考慮設立「贍養費緊急求助基金」，為無領取綜援及低收入而正在辦理離婚、在追討贍養費時遇到困難的單親人士提供資金援助，以解決燃眉之急。

管又建議政府加大力度推廣離婚教育，以及共享親職的概念，協助離異父母相互合作，以「兒童為本」的態度給予子女適切的關懷和照顧，營造健康成長的環境。